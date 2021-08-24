В «Формуле-1» появилась награда для гонщиков за наибольшее число обгонов за сезон

«Формула-1» объявила о создании новой награды для гонщиков за наибольшее число обгонов за сезон.

«Данная награда, первая в своем роде, создана с целью отметить смелость, которую гонщики проявляют, совершая смелые маневры в стремлении добиться успеха», — говорится в заявлении гоночной серии.

«Гран-при Бельгии» «Формулы-1» пройдет с 27 по 29 августа.