Лэнс Стролл рассказал об успехах команды «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл поделился мнением относительно успехов команды в «Формуле-1».

«Не знаю, как это воспринимают люди, но то, что я наблюдал своими глазами, что было сделано в последние два года, проект отца с «Астон Мартин» и трансформация команды — невероятно. Это просто невероятно. У него невероятное видение.

К примеру, в 2019 году в Венгрии мы квалифицировались на 17-м и 18-м местах, а в 2020-м стали третьим и четвертым, на 3,1 секунды улучшив время на круге. Задумайтесь об этом. Это следствие невероятной работы моего отца.

Он дал необходимые инструменты невероятно талантливым людям на базе и всем, кто работает в этой команде. Они так много лет прекрасно себя проявляли, выступая выше своей весовой категории. Теперь мы действительно можем двигаться вперед. Нас ждут увлекательные времена», — рассказал GPfans Стролл-младший.

«Астон Мартин», ранее выступавшая как «Рейсинг Пойнт», спонсируется отцом Лэнса Лоренсом Строллом. Выступать за команду в сезоне-2021 будут Лэнс Стролл и Себастьян Феттель.

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта. Там же 28 марта состоится первая гонка сезона-2021.