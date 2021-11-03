Мазепин поделился ожиданиями от «Гран-при Мексики»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Мексики».

«В первую очередь меньшее количество кислорода означает, что пилотам труднее управлять машиной и работать в условиях высокой частоты пульса, так что проблема будет скорее физической. Это станет испытанием, но не только из-за разреженного воздуха, но и из-за меньшего количества прижимной силы на машине. К сожалению, у нас и так недостаточно прижимной силы, но мы сделаем все возможное. Мне интересно прокатиться на новой для себя трассе и посмотреть на ощущения.

Сложно сказать, как много времени понадобится, чтобы освоиться на новой трассе. Обычно мне нравятся трассы с низкой прижимной силой, но в Мексике будет гораздо больше проблем. Поскольку я никогда раньше там не был, то с нетерпением жду возможности принять вызов и оценить, что нас ждет в этот уик-энд», — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

«Гран-при Мексики» пройдет с 5 по 7 ноября.