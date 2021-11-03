«Порше» хочет стать поставщиком двигателей для «Формулы-1»

Руководитель автоспортивного подразделения «Порше» Томас Лоденбах рассказал о желании компании стать поставщиком двигателей для «Формулы-1».

«Не секрет, что мы действительно думаем о «Формуле-1». Не секрет и то, что мы общаемся с ФИА — и что мы, скажем так, действительно серьезно рассматриваем такую возможность, — сказал Лоденбах Planet F1. — Однако окончательного решения пока не принято».

Также руководитель автоспортивного подразделения «Порше» объяснил, что компания хочет изменить в двигателях гоночных машин.

«Насколько я знаю, в отношении вопроса «Формулы-1» очень многие вещи действительно движутся в верном направлении — в частности, с точки зрения важности электрификации или скорее электрического блока силовой установки. Нам бы хотелось, чтобы в конструкции двигателя было больше стандартных деталей, а в отношении электрической части у производителей была свобода разработки. И многие из упомянутых вещей и правда могут стать реальностью», — добавил он.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Порше» рассматривает возможность сотрудничества с «Ред Булл» или даже создать собственную заводскую команду на базе «Заубера», который выступает в «Ф-1» под маркой «Альфа Ромео».