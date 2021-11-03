Тото Вольфф: «Расселл знает, что внутри команды существуют границы, которые стоит уважать»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о том, как Джордж Расселл адаптируется в команде.

«Джордж Расселл очень смышленый молодой человек. Он прекрасно впишется в команду. Конечно, нельзя ожидать от пилота, что за рулем болида он будет биться как лев, а вне его будет вести себя по-другому.

Тем не менее внутри команды все равно существуют определенные границы, которые стоит уважать, и Джордж прекрасно об этом знает. Но когда гаснут стартовые огни, все зависит только от пилотов. Я не могу вмешиваться в борьбу пилотов, как-то ее контролировать. Но одна вещь имеет первостепенное значение — не допускать столкновений друг с другом.

Ведь с Нико Росбергом я уже проходил через случай, когда это становилось чем-то большим, чем просто соперничество. В такой ситуации возникает настоящая вражда, и вот такого нельзя допускать. Гонщики должны с уважением относиться друг к другу. И да, борьба может быть жесткой, ведь если вы боретесь за одну и ту же позицию, то рано или поздно встретитесь на трассе. Но в данном случае важно, чтобы никто не ставил себя выше команды — это то, чего мы ожидаем», — приводит слова Вольффа Daily Mail.

Расселл будет выступать за «Мерседес» с сезона-2022. Британец займет место Валттери Боттаса и станет партнером Льюиса Хэмилтона по команде.