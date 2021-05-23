Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о борьбе за позицию на трассе по ходу «Гран-при Монако» с партнером по команде Миком Шумахером.

«Когда вы сражаетесь за 19-е или 18-е место, велик риск оставить обе машины в том повороте до конца гонки. А мне совершенно не хотелось возвращаться в боксы, будучи ответственным за такое. Я хотел бороться честно, а гонка тут долгая», — цитирует Мазепина Motorsport.

По итогам гонки россиянин на одну позицию опередил своего напарника немца Мика Шумахера.