Мазепин — о борьбе с Миком Шумахером: «Я хотел бороться честно»
23:36
Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о борьбе за позицию на трассе по ходу «Гран-при Монако» с партнером по команде Миком Шумахером.
«Когда вы сражаетесь за 19-е или 18-е место, велик риск оставить обе машины в том повороте до конца гонки. А мне совершенно не хотелось возвращаться в боксы, будучи ответственным за такое. Я хотел бороться честно, а гонка тут долгая», — цитирует Мазепина Motorsport.
По итогам гонки россиянин на одну позицию опередил своего напарника немца Мика Шумахера.
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