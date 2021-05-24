В «Ред Булле» удивлены тем, что Хэмилтон не смог навязать борьбу в гонке на «Гран-при Монако»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал итоги «Гран-при Монако». Пилот команды Макс Ферстаппен выиграл гонку. Действующий чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал седьмым.

«Это была нервная гонка, потому что она все никак не хотела заканчиваться. Проблем у нас не возникло. Мы предусмотрели все варианты. Команда лидирует в обоих чемпионатах – теперь нужно работать дальше, чтобы продолжать в том же духе.

Победа принесла чувство облечения. Она поможет Максу выступать еще увереннее, и это очень важно для его будущего. Должен сказать, что наши другие пилоты, особенно Перес, провели супергонку и осложнили жизнь «Мерседесу». Гасли тоже – он сдержал Хэмилтона, это отличное достижение. Меня удивило, что Хэмилтон фактически не навязал борьбу Гасли..Это показывает, что под давлением случаются ошибки. Мы должны и дальше оказывать давление двумя машинами, насколько возможно», - приводит слова Марко Motorsport-total.

Ферстаппен стал лидером чемпионата. В активе у гонщика 105 очков. У Хэмилтона 101. Также в Кубке конструкторов «Ред Булл» вышел в лидеры — 149 очков. У «Мерседеса» вторая позиция — 148 очков.