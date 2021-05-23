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Леклер не уверен, что поломка его болида связана с аварией в квалификации

23:23
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Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал случившееся на «Гран-при Монако». Он выиграл квалификацию, но из-за проблем с болидом не смог стартовать.

«Мне было очень тяжело находиться в боксах, — цитирует Леклера Autosport 23 мая. — Но, думаю, я постепенно привыкаю к чувству разочарования здесь, в Монако. Я ни разу в карьере не добирался здесь до финиша. В этом году я и вовсе не стартовал, завоевав поул.

Это сложно принять как должное. Но я понимаю, что команда, механики проделали большой объем работы вчера, чтобы все проверить. Механики были довольны сегодня утром, увидев, что все детали в порядке. А потом произошло это. Обидно для всей команды.

Я не могу сказать что-то о проблеме с машиной, потому что не знаю всего. Но, судя по всему, речь не о коробке передач, а о задней левой части машины. Связано это с аварией или нет — пока неизвестно, это выяснится после исследования машины. Но, думаю, сейчас рано о чем-то говорить».

Победил в гонке пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Россиянин Никита Мазепин («Хаас») на 17-й позиции.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/69975-lekler-ne-uveren-chto-polomka-mashiny-svyazana-s-avariey-v-kvalifikacii

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