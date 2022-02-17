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Сегодня, 20:13

Маси смещен с поста гоночного директора «Формулы-1». Он получит новую должность

Маси смещен с поста гоночного директора «Формулы-1»
Иван Шитик
Корреспондент

Международная автомобильная федерация приняла решение внести серьезное изменение в структуру судейского корпуса, работающего на этапах «Формулы-1».

Гоночный директор «Формулы-1» Майкл Маси покинул свой пост, сообщает сайт ФИА.

Международная автомобильная федерация сообщила, что функции Маси возьмут на себя два специалиста — гоночный директор ДТМ Нильс Виттих и гоночный директор WEC Эдуардо Фрейтас.

Помогать обоим специалистам будет 72-летний Херби Блеш, который еще сравнительно недавно был заместителем много лет являвшегося руководителем гонок «Ф-1» Чарли Уайтинга.

При этом об увольнении Маси из ФИА речь не идет — австралийцу предложат новую должность.

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