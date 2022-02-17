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Сегодня, 19:50

Экс-руководитель «Астон Мартин» Сафнауэр возглавил «Альпин»

Иван Шитик
Корреспондент

Перед началом зимних тестов в «Альпин» объявили о серьезных перестановках в руководстве команды.

Отмар Сафнауэр назначен руководителем команды. Прежде этот пост совмещали исполнительный директор Лоран Росси и гоночный директор Давиде Бривио, сообщает сайт команды.

Бруно Фамин назначен исполнительным директором подразделения «Альпин». Он будет отвечать за разработку силовой установки, тесно сотрудничая с базой в Энстоуне для оптимизации ее интеграции в машину.

Давиде Бривио назначен директором по расширению гоночной активности. Он будет курировать поиск и поддержку молодых талантов во всех сериях. Кроме того, он возглавит специальные проекты, позволяющие «Альпин» осваивать новые серии.

Альпин
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