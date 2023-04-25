Марко уверен, что Леклер сможет покинуть «Феррари», досрочно расторгнув соглашение

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко уверен, что Шарль Леклер сможет покинуть «Феррари», досрочно расторгнув соглашение, если у него возникнет такое желание.

В прессе начали появляться сообщения о том, что Леклер, чей контракт действует до конца 2024 года, ведет переговоры с «Мерседес» и не исключает возможности перехода в немецкую команду — особенно в случае отсутствия прогресса со стороны «Феррари». Также СМИ отправляли в «Ауди» и Карлоса Сайнса, называя его главной целью будущей заводской команды.

«В современном мире в онлайне можно написать более или менее все, что угодно. Такие сообщения больше не нужно подтверждать. Но зачем «Феррари» расставаться с Карлосом? Это бессмысленно. Карлос отлично выступает. У «Феррари» есть и другие проблемы, кроме как думать о замене Сайнса.

С другой стороны, опции, основанные на результатах выступлений, повсеместно включаются в контракты с гонщиками. Грубо говоря, к определенному моменту сезона у гонщика на счету должно быть не меньше определенного количества очков, обычно к концу лета — и тогда его контракт продляется автоматически. Если же условия не соблюдаются, обе стороны имеют возможность досрочно расторгнуть соглашение», — приводит слова Марко GP Today.