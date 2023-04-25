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Сегодня, 09:06

Сайнс: «Думаю, что 33-я победа Алонсо придет раньше, чем моя вторая»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о гонщике «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Я думаю, что 33-я победа Алонсо придет раньше, чем моя вторая. «Астон Мартин» превосходит «Феррари» в гоночном темпе, поэтому они ближе к победе. Если бы я был дома и смотрел «Формулу-1», я бы поддержал Фернандо», — приводит слова Сайнса Motorsportweek.

Сайнс занимает пятое место в личном зачете сезона-2023, набрав 20 очков в трех гонках. Алонсо находится на третьей строчке с 45 очками.

Источник: Motorsportweek
Формула-1
Астон Мартин
Феррари
Карлос Сайнс
Фернандо Алонсо
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