Сайнс: «Думаю, что 33-я победа Алонсо придет раньше, чем моя вторая»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о гонщике «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Я думаю, что 33-я победа Алонсо придет раньше, чем моя вторая. «Астон Мартин» превосходит «Феррари» в гоночном темпе, поэтому они ближе к победе. Если бы я был дома и смотрел «Формулу-1», я бы поддержал Фернандо», — приводит слова Сайнса Motorsportweek.

Сайнс занимает пятое место в личном зачете сезона-2023, набрав 20 очков в трех гонках. Алонсо находится на третьей строчке с 45 очками.