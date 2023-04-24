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Сегодня, 17:01

Источник: Брэд Питт проедет прогревочный круг на болиде «Формулы-1»

Виталий Косик
Корреспондент
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Брэд Питт.
Фото Global Look Press

Американский актер Брэд Питт получил предложение проехать прогревочный круг в Сильверстоуне перед гонкой Гран-при Великобритании «Формулы-1», сообщает The Sun.

Кадры заезда планируют использоваться в фильме о бывшем гонщике «Формулы-1», который после завершения карьеры становится тренером.

Картину снимает студия Dawn Apollo Films, которая принадлежит пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

Гран-при Великобритании пройдет на автодроме в Сильверстоуне с 7 по 9 июля.

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