Советник «Ред Булл» поделился мнением об успехах «Мерседес» в сезоне-2022 «Формулы-1».

«Нужно разделять понятия. Эпоха после сезона-2013 определялась моторным регламентом, и «Мерседес» в этом плане доминировал. Они на две секунды опережали всех остальных, но не демонстрировали это, что логично. Теперь же отрывы не столь большие. «Мерседес» уже не может просто нажать на кнопку. Но команда здорово укомплектована и располагает высококлассными специалистами и в области шасси.

Я вполне убежден, что они вернутся, если справятся с галопированием болида. Кроме этого, Льюис Хэмилтон отстает от Ферстаппена на девять очков — это тоже ничто. Не думаю, что это конец эры, скорее, начало борьбы на равных», — приводит слова Марко Motorsport.

По итогам двух этапов «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов. В активе команды 38 очков.

Пилоты команды Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон занимают четвертое и пятое места соответственное.