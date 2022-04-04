Риккьярдо верит, что «Макларен» сможет выйти из кризиса

Пилот «Макларен» Даниэль Риккьярдо поделился мнением об ожиданиях команды от сезона-2022.

«Стараясь не забегать вперед, я скажу так: я не удивлюсь, если в какой-то момент в этом сезоне нам даже удастся выиграть гонку. Потому что я по-прежнему верю в нашу команду, верю в нашу работу и что у нас есть необходимые ресурсы и люди, чтобы добиться прогресса.

И я на сто процентов верю в таких людей, как Андреас Зайдль. На «Гран-при Бахрейна» мы были в кризисе. Но нам, как мне кажется, удалось из него выбраться. Нам действительно нужно менять ситуацию. И Андреас Зайдль — один из лучших специалистов, которые способны это сделать. Так что спросите меня о положении команды еще раз через полгода, возможно, все изменится, и я уже не буду этому удивлен», — приводит слова Риккьярдо The Race.

После двух этапов «Гран-при» «Макларен» занимает восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 6 очков.