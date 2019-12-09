Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Макс Ферстаппен: «Я не думал о своем будущем»

22:06
Теги:

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен признался, что еще не думал о своем будущем. Голландца слухи сватают в «Мерседес» с 2021 года.

— Честно говоря, я еще не думал о своем будущем, — цитирует AFP Ферстаппена. — У меня еще контракт на год рассчитан. Я знаю, что в конце следующего года все будет обсуждаться. Но для меня главное хорошо начать сезон. В начале года «Ред Булл» был не очень хорош. Мы не могли бороться за победу — только за подиумы. Надеюсь, что в следующем сезоне с самого начала будем конкурентоспособны и постараемся бороться за титул. Мы работаем над этим. Думаю, что «Ред Булл» может взять титул. Поэтому я с этой командой. В прошлом она доказывала, что способна на это.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир