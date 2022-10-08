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8 октября, 10:21

Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в квалификации на «Гран-при Японии»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в квалификации на «Гран-при Японии».

«Было невероятно вновь проехать здесь, особенно в квалификации. Когда у болида почти пустые баки, первый сектор проходит очень быстро. На последнем круге от моего болида отлетела часть воздуховода, поэтому я не мог улучшить время. К счастью, первого круга в третьем сегменте оказалось достаточно для поула.
В первую очередь, завтра интересно будет посмотреть на погоду. Некоторые говорят, что будет сухо, другие — наоборот, что будет дождь. Я уверен в нашей машине и с нетерпением жду гонки», — цитирует Sky Sports Ферстаппена.

Гонка в рамках «Гран-при Японии» состоится в воскресенье, 9 октября и начнется в 8.00 по московскому времени.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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