Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Японии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Японии».

Нидерландец показал время 1 минута и 29,304 секунды. Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», который проиграл 0,010 секунды. На третьей строчке — партнер Леклера по команде Карлос Сайнс (отставание +0,057 секунды).

Гонка в рамках «Гран-при Японии» состоится в воскресенье, 9 октября и начнется в 8.00 по московскому времени.

Макс Ферстаппен может досрочно стать двукратным чемпионом «Формулы-1» — для этого ему завтра нужно набрать на 8 очков больше Шарля Леклера и на 6 очков больше Серхио Переса.

Япония

Чемпионат мира

18-й этап

«Гран-при Японии»

Квалификация

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1.29,304

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.29,314

3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.29,361

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.29,709

5. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.30,165

6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.30,261

7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.30,322

8. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1.30,389

9. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.30,554

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.31,003

11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.30,659

12. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.30,709

13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.30,808

14. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1.30,953

15. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.31,439

16. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.31,311

17. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.31,322

18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.31,352

19. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.31,419

20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.31,511