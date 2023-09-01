Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:31

Ферстаппен: «Я мог выступить лучше в практиках «Гран-при Италии», есть над чем поработать»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных практик «Гран-при Италии». Он стал первым в первой сессии и пятым во второй.

«Мы использовали разные крылья — надо проанализировать, что сработало лучше. В Монце это может быть сложно. Я считаю, что мог выступить несколько лучше. Я занимался тонкой настройкой, балансом между низко- и высокоскоростными поворотами. Уверен, все будет нормально. Во второй тренировке было тяжело показать хороший результат, так что нам есть над чем поработать. Но, если говорить о длинных отрезках, ситуация одинаковая для всех», — сказал Ферстаппен после второй практики.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучший результат во второй практике «Гран-при Италии». Вторым стал Ландо Норрис из «Макларена». Замкнул тройку лучших гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

В субботу, 2 сентября, в 13.30 пройдет третья практика «Гран-при Италии», а в 17.00 — квалификация.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
Федотов сыграл в матче КХЛ вопреки дисквалификации и пропустил пять голов от «Ак Барса»
Медведев победил австралийца О'Коннелла и вышел в третий круг US Open
Le Figaro сообщила о ярости Зеленского из-за нехватки призывников для ВСУ
В Белоруссии заявили о нарушении границы польским военным вертолетом
Правительство Армении направило римский статут МУС на ратификацию в парламент
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс показал лучший результат во второй практике «Гран-при Италии», Ферстаппен — 5-й

Масса приостановил работу в качестве амбассадора «Формулы-1» на время судебного разбирательства
Новости
RSS RSS
Все новости