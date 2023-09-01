Ферстаппен: «Я мог выступить лучше в практиках «Гран-при Италии», есть над чем поработать»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных практик «Гран-при Италии». Он стал первым в первой сессии и пятым во второй.

«Мы использовали разные крылья — надо проанализировать, что сработало лучше. В Монце это может быть сложно. Я считаю, что мог выступить несколько лучше. Я занимался тонкой настройкой, балансом между низко- и высокоскоростными поворотами. Уверен, все будет нормально. Во второй тренировке было тяжело показать хороший результат, так что нам есть над чем поработать. Но, если говорить о длинных отрезках, ситуация одинаковая для всех», — сказал Ферстаппен после второй практики.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучший результат во второй практике «Гран-при Италии». Вторым стал Ландо Норрис из «Макларена». Замкнул тройку лучших гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

В субботу, 2 сентября, в 13.30 пройдет третья практика «Гран-при Италии», а в 17.00 — квалификация.