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Сегодня, 23:15

Масса приостановил работу в качестве амбассадора «Формулы-1» на время судебного разбирательства

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса временно прекратил выполнять полномочия амбассадора чемпионата, сообщает Autosport.

В связи с тем, что Масса подал иск на «Формулу-1» и FIA, стороны пришли к соглашению, что в данной ситуации бразилец вряд ли сможет продолжать выполнять свои обязанности в качестве амбассадора. И сотрудничество было временно приостановлено.

При этом 42-летний гонщик может посещать любые «Гран-при» в частном порядке по своему усмотрению. Предполагается, что Масса сам принял решение не приезжать на «Гран-при Италии», учитывая то, какой интерес он бы вызвал у журналистов.

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Масса обвинил FIA и «Формулу-1» в бездействии после аварии Нельсиньо Пике-младшего в 2008 году на «Гран-при Сингапура». В середине гонки пилот «Рено» намеренно въехал в стену, что принесло победу его напарнику Фернандо Алонсо, а Масса из-за появления на трассе автомобиля безопасности и неудачного пит-стопа не набрал очков. Масса считает, что упустил титул чемпиона 2008 года исключительно из-за этой ситуации.

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Формула-1
Льюис Хэмилтон
Фелипе Масса
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