Сайнс показал лучший результат во второй практике «Гран-при Италии», Ферстаппен — 5-й
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучший результат во второй практике «Гран-при Италии». Сайнс сегодня отмечает день рождения.
Вторым стал Ландо Норрис из «Макларена». Замкнул тройку лучших гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, который не смог провести полную тренировку из-за вылета с трассы.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал пятым, а Шарль Леклер («Феррари») — шестым.
В субботу, 2 сентября, в 13.30 пройдет третья практика «Гран-при Италии», а в 17.00 — квалификация.
«Гран-при Италии»
Автодром Монца, Монца
2-я практика
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.21,355 (23 круга)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,019 (19)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,185 (17)
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,190 (20)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,276 (19)
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,361 (22)
7. Алекс Албон («Уильямс») +0,624 (19)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,716 (15)
9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,821 (19)
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,936 (18)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,219 (20)
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,240 (18)
13. Пьер Гасли («Альпин») +1,296 (22)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,341 (22)
15. Эстебан Окон («Альпин») +1,361 (21)
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,400 (23)
17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,428 (22)
18. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,812 (22)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,991 (19)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин») — не показал времени (2)