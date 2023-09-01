Сайнс показал лучший результат во второй практике «Гран-при Италии», Ферстаппен — 5-й

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучший результат во второй практике «Гран-при Италии». Сайнс сегодня отмечает день рождения.

Вторым стал Ландо Норрис из «Макларена». Замкнул тройку лучших гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, который не смог провести полную тренировку из-за вылета с трассы.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал пятым, а Шарль Леклер («Феррари») — шестым.

В субботу, 2 сентября, в 13.30 пройдет третья практика «Гран-при Италии», а в 17.00 — квалификация.

«Гран-при Италии»

Автодром Монца, Монца

2-я практика

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.21,355 (23 круга)

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,019 (19)

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,185 (17)

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,190 (20)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,276 (19)

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,361 (22)

7. Алекс Албон («Уильямс») +0,624 (19)

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,716 (15)

9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,821 (19)

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,936 (18)

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,219 (20)

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,240 (18)

13. Пьер Гасли («Альпин») +1,296 (22)

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,341 (22)

15. Эстебан Окон («Альпин») +1,361 (21)

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,400 (23)

17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,428 (22)

18. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,812 (22)

19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,991 (19)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин») — не показал времени (2)