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Макс Ферстаппен: «Готов остаться в «Ред Булле» еще на 10-15 лет»

18:44
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Новый чемпион мира Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы на «Гран-при Абу-Даби». Первое место в гонке принесло ему титул чемпиона «Формулы-1».

«Я хочу поблагодарить свою команду, я готов остаться с ними еще на 10-15 лет, — цитирует Ферстаппена Motorsport.com. — Я люблю этих ребят. Кристиан Хорнер поверил в меня и дал шанс в 2016 году, и если бы не то его решение, я не был бы сейчас чемпионом».

Ферстаппен на последнем круге обогнал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который стал вторым как в гонке, так и в общем зачете.

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/sdelala-ferstappena-chempionom-mira/6877662/

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Евгений Петров все материалы автора
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