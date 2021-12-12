Бывший российский пилот «Формулы 1» Виталий Петров в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова пилота Даниила Мове о причине поражения Льюиса Хэмилтона на «Гран-при Абу-Даби».

По мнению Мове, Хэмилтону стоило заехать в бокс, когда на трассе появился сэйфти-кар.

«Итог гонки решили удача на стороне Макса и случай, — сказал Петров корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Любая команда по гонке, когда лидирует, когда расписана правильная стратегия до конца гонки, и она выглядит победной, не будет применять другую тактику. Никто не заедет в боксы, чтобы встать после выезда из бокса вторым. Неважно, на какие покрышки ты будешь переодет. Ты не знаешь, как повернется гонка в дальнейшем. Если бы она осталась такой же до последнего круга, то Льюис бы победил, тактика бы сработала. Тот, кто говорит такие слова, не понимает всей ситуации. Видимо, плохо знает «Формулу-1» или правила».

Победу на «Гран-при Абу Даби» благодаря обгону на последнем круге одержал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, который впервые стал чемпионом мира.