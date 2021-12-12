Виталий Петров: «Хэмилтон после финиша повел себя как настоящий чемпион»

Бывший российский пилот «Формулы 1» Виталий Петров в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты «Гран-при Абу-Даби».

«Поведение Льюиса после финиша? Как настоящего чемпиона. Хэмилтон отнесся к Ферстаппену как к победителю, пожал руку, вышел на подиум. К нему никаких претензий нет, вел себя достойно, провел хорошую гонку. За такие сценарии мы и любим гонки, никто не знал, что так повернется итог всего чемпионата, последнего этапа, последнего круга», — сказал Петров корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову.

Также российский гонщик высказался о влиянии чемпионства на карьеру Ферстаппена в «Формуле-1».

«До пика в карьере Ферстаппену еще далеко, он молодой пилот. Ему есть чему учиться, он может становиться сильнее. Ни один пилот не останавливается на достигнутом, все будут стараться выжимать максимум из возможного и до конца бороться. Удача была на стороне Макса. Команда безупречно отработала. Но думаю, что любая команда на их месте поступила точно так же», — добавил Петров.

Для 24-летнего Ферстаппена титул чемпиона мира «Формулы-1» стал первым в карьере.