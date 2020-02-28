Льюис Хэмилтон: «Уверен, что смогу составить конкуренцию в Мельбурне и извлечь из машины максимум»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о результатах тестов в Барселоне.

— Думаю, мы провели хорошие зимние тесты, — приводит слова Хэмилтона Motosport. — Они не были идеальными, мы обнаружили много проблем, над которыми стараемся работать. Не знаю, сколько нам нужно времени, чтобы с ними справиться, но тот факт, что мы узнали о них на тестах — это не обязательно плохо. В остальном мы проявили себя хорошо: это касается кругов и километража, если не считать вчерашний день.

Беспокоят ли нас проблемы с двигателем? Да, конечно. Обычно на предсезонных тестах у нас больше уверенности в надежности мотора, так что это не идеальная ситуация. Сейчас мы работаем со вторым или третьим двигателем. Это не назовешь простым сценарием. Но я уверен в том, что ребята на базе сделают все возможное за ближайшие две недели, и на старте сезона все будет нормально.

Не могу оценивать результаты других команд, но я хорошо понимаю болид. Мне комфортно, и я уверен, что смогу составить конкуренцию в Мельбурне и извлечь из машины максимум.

«Гран-при» Австралии пройдет в Мельбурне с 13 по 15 марта.