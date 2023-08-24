Хэмилтон: «Ред Булл» намного впереди всех и на несколько месяцев раньше начал разработку нового болида»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон согласился с мнением гонщика «Феррари» Шарля Леклера, который считает, что конкуренты смогут догнать «Ред Булл» только в 2026 году.

«Впереди нас не ждут какие-то серьезные изменения регламента, так что я буду надеяться, что этого все-таки не случится. Но факт в том, что „Ред Булл“ намного впереди всех остальных и, что вполне вероятно, на несколько месяцев раньше остальных начали разработку своего болида следующего года. В чемпионате их преимущество составляет 100-200 очков, так что Шарль может быть вполне прав. Тем не менее, мы упорно работаем над тем, чтобы постепенно прибавлять в скорости и сокращать отрыв от „Ред Булл“. Сможем ли мы это сделать — покажет следующий сезон», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

На данный момент «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, набрав 257 очков. Лидирует «Ред Булл» с 503 очками.