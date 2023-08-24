Норрис считает, что у «Макларен» будут хорошие шансы побороться за чемпионство в 2025 году

Британский пилот Ландо Норрис ожидает, что к 2025 году «Макларен» построит машину, за рулем которой можно будет бороться за чемпионство.

«Есть разница между тем, чтобы все составляющие были на месте, и тем, чтобы ты мог работать с этими элементами. К нам приходят новые специалисты из «Ред Булл» и «Феррари», которые отмечают, что аэродинамическая труба к этому моменту будет работать так, как должна, и вскоре должным образом заработает симулятор. Команде нужно еще немного времени на то, чтобы извлечь максимум пользы из всего того, что у нас есть на данный момент. Думаю, в следующем году будет виден прогресс в скорости машины. Возможно, мы сможем достичь чего-то большего в 2024 году, но, скорее всего, получим шанс в 2025-м», — заявил гонщик.

На данный момент «Макларен» занимает 5-е место в Кубке конструкторов. На счету команды 103 очка. Норрис в личном зачете «Формулы-1» идет на 8-й строчке (69 очков). 23-летний пилот дважды поднимался на подиум в этом сезоне.