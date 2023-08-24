«Формула-1» возвращается после каникул: стоит ли ждать сенсаций в Зандворте?

Макс Ферстаппен готовится к хет-трику на «Гран-при Нидерландов» на фоне стагнации конкурентов.

Проведя почти месяц на гламурных курортах (или, как Валттери Боттас, наоборот, гоняя на велосипеде по суровому бездорожью) гонщики «Формулы-1» возвращаются к своим прямым обязанностям. Впереди «королеву автоспорта» ждет финишный спурт из 10 гонок по всему миру — с двумя сдвоенными этапами, когда «Гран-при» идут два уик-энда подряд, и одним «тройником» в обеих Америках.

С вероятностью, превышающей абсолютное значение, в предстоящие месяцы мы станем свидетелями досрочного третьего титула Макса Ферстаппена. Соперники уже прекратили попытки догнать как самого голландца, так и его команду, переключившись на создание хоть чего-то конкурентного к следующему сезону. А значит, доминиронию «Ред Булл» в этом году не мешает ровным счетом ничего. Поэтому почетное шествие Ферстаппена может начаться (или точнее, продолжиться) уже в эти выходные на домашней для него трассе в Зандворте. Даже на фоне прогнозов о непогоде в квалификации и гонке, с которой Макс до сих пор справлялся без проблем.

Даниэль Риккьярдо, Серхио Перес и Макс Ферстаппен. Фото Reuters

«Ред Булл» в своей лиге

Пока «Феррари» — единственная команда из условного топ-5 (где «Мерседес», «Макларен», «Астон Мартин» и сама Скудерия по сути ведут борьбу между собой, а не с «Ред Булл»), которая подтвердила, что продолжит серьезно работать над обновлениями до конца текущего сезона. Насколько это поможет итальянцам, сказать сложно — все-таки в болиде SF-23 допущены фундаментальные ошибки, делающие его неконкурентоспособным на большинстве трасс. Исключение — скоростные автодромы, как в Шпильберге, где Шарль Леклер и Карлос Сайнс легко взяли подиум, или предстоящая вскоре Монца. Впрочем, для этого особенно работать над машиной «Феррари» не нужно, так что ближайшие апгрейды босс команды Фредерик Вассер анонсировал на этапах после Нидерландов и Италии.

Понемногу привозить новые детали собираются и в «Астон Мартин», который выстрелил в первой трети сезона, но буквально «сдулся» к его середине. Еще до паузы руководитель британской конюшни Майк Крэк обещал не сворачивать модернизацию до конца года и показать новшества уже в Нидерландах. Являются ли планы «Астон Мартин» действительно настолько амбициозными или все ограничится «косметическими» доработками, станет ясно как раз в Зандворте.

Наиболее спокойно в битве за второе место в Кубке конструкторов, похоже, настроены «Мерседес» и «Макларен», судя по всему, нащупавшие «золотую середину» своей техники и решившие доехать на этом заделе оставшиеся гонки. Не сработает ли такая тактика против них, можно будет судить только в перспективе следующих «Гран-при». Неизменно одно — на фоне неуверенности и экономии других «Ред Булл» и Ферстаппен все-таки остаются без конкурентов.

Во втором эшелоне про обновки говорили только в «Хаасе». Вполне вероятно, что, будучи тесно связанной с «Феррари», команда будет тестировать в Нидерландах в том числе что-то из пакета обновлений «старших коллег».

Ланс Стролл. Фото AFP

Трансферный рынок накануне больших новостей

К слову, «Хаас» остается островком стабильности среди аутсайдеров и по части состава. На 2024-й Гюнтер Штайнер решил оставить обоих нынешних пилотов в лице Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена, пока слухи о вакантных местах в кокпите дошли уже до топ-команд. Аккурат накануне гонки в Зандворте формульное сообщество озадачило сразу два инсайда о возможных перестановках. Если верить близким к паддоку журналистам, то Ланс Стролл хочет покинуть «Астон Мартин» из-за своих слабых результатов и более того, завершить гоночную карьеру ради тенниса! Другой слух касается затянувшегося продления Карлоса Сайнса в «Феррари». Теперь испанец якобы выбивает себе место первого номера, шантажируя уходом в грядущий проект «Ауди», за которую в ралли-рейдах выступает его отец.

В перспективе эти новости и сага с контрактом Льюиса Хэмилтона в «Мерседес» говорят о том, что нас вполне могут ждать сенсации на рынке пилотов еще до начала сезона-2024. Кроме «Феррари», «Астон Мартин» и «Мерседес» неопределенность также нависла над «Макларен», чей многообещающий дуэт Ландо Норриса и Оскара Пиастри планируют растащить конкуренты. Еще одним немаловажным «игроком» является Даниэль Риккардо, который определенно будет бороться за очки все оставшиеся этапы, в том числе и в Зандворте, чтобы повысить свои шансы в надвигающейся трансферной буре.

Трасса в Зандворте

Длина — 4259 метров

Количество кругов — 72

Дистанция — 306.648 километров

Расписание «Гран-при Нидерландов»

25 августа

13.30 — первая практика

17.00 — вторая практика

26 августа

12.30 — третья практика

16.00 — квалификация

27 августа

16.00 — гонка