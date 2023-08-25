Ферстаппен показал лучшее время на первой практике «Гран-при Нидерландов», Шварцман — 19-й

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой практике «Гран-при Нидерландов».

Результат Ферстаппена — 1 минута 11,852 секунды. Вторым стал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсво (отставание от лидера +0,278), третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+0,373).

Российско-израильский пилот «Феррари» Роберт Шварцман, который заменяет Карлоса Сайнса, показал 19-й результат (+2,951).

Вторая практика «Гран-при Нидерландов» стартует сегодня в 17.00 по московскому времени.