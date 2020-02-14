Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал высказывания гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена в свой адрес по ходу межсезонья в «Формуле-1». Ранее голландец заявлял, что Хэмилтон не испытывает прессинга из-за силы болида «серебряных стрел».

— Забавно такое слышать, — цитирует Autosport.com Хэмилтона. — Знаете, я всегда отвечаю на подобные высказывания результатами на трассе. На мой взгляд, такое заявление — признак слабости.

Первая гонка сезона-2020 в «Формуле-1» пройдет 15 марта в Австралии.