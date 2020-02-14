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Льюис Хэмилтон — о высказываниях Ферстаппена в свой адрес: «Отвечаю на подобное результатами на трассе»

16:38
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал высказывания гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена в свой адрес по ходу межсезонья в «Формуле-1». Ранее голландец заявлял, что Хэмилтон не испытывает прессинга из-за силы болида «серебряных стрел».

— Забавно такое слышать, — цитирует Autosport.com Хэмилтона. — Знаете, я всегда отвечаю на подобные высказывания результатами на трассе. На мой взгляд, такое заявление — признак слабости.

Первая гонка сезона-2020 в «Формуле-1» пройдет 15 марта в Австралии.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/60964-maks-ferstappen-hemilton-odin-iz-luchshih-no-ne-bog

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