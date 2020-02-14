Льюис Хэмилтон — о высказываниях Ферстаппена в свой адрес: «Отвечаю на подобное результатами на трассе»
16:38
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал высказывания гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена в свой адрес по ходу межсезонья в «Формуле-1». Ранее голландец заявлял, что Хэмилтон не испытывает прессинга из-за силы болида «серебряных стрел».
— Забавно такое слышать, — цитирует Autosport.com Хэмилтона. — Знаете, я всегда отвечаю на подобные высказывания результатами на трассе. На мой взгляд, такое заявление — признак слабости.
Первая гонка сезона-2020 в «Формуле-1» пройдет 15 марта в Австралии.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/60964-maks-ferstappen-hemilton-odin-iz-luchshih-no-ne-bog
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...