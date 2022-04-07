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Сегодня, 17:45

Леклер заявил, что трасса на «Гран-при Австралии» не подходит болидам «Феррари»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Австралии».

«В целом по своим характеристикам трасса в Мельбурне не очень хорошо подходит нашему болиду. Но я думаю, что мы все равно способны добиться любого результата. Думаю, мы должны участвовать в борьбе за победу — и борьба эта будет очень плотной.

Я опробовал новую конфигурацию на симуляторе — трек стал очень быстрым. Думаю, старая конфигурация трассы подошла бы нам больше. Но теперь уже ничего не сделаешь. Как и всегда, постараемся выжать из болида максимум. И будем надеяться, что трасса в Имоле, где пройдет следующая гонка, подойдет нам лучше», — приводит слова Леклера BBC Sport.

Третий этап сезона-2022 «Гран-при Австралии» пройдет с 8 по 10 апреля.

Источник: https://www.bbc.com/sport/formula1/60958892
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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