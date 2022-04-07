Алонсо считает, что «Альпин» должен быть на более высокой позиции после двух этапов «Гран-при»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением о старте сезона-2022.

На «Гран-при Бахрейна» Алонсо занял девятое место, а на «Гран-при Саудовской Аравии» пилот не смог финишировать из-за технических проблем с болидом.

«После двух стартовых гонок мы заслуживали оказаться на значительно более высокой позиции. Наша машина смотрелась очень здорово, да и уровень выступлений по ходу уик-эндов был очень хорошим.

«Гран-при Саудовской Аравии» обернулся разочарованием, ведь до схода мы были в комфортной ситуации и уверенно шли на шестой позиции. Так что да, такой результат разочаровал. Но мы можем быть довольны своим темпом на данный момент. Нам просто нужно начать зарабатывать очки. Вся команда упорно трудится, чтобы мы продолжали удерживать высокий уровень развития. Ведь и в Бахрейне, и в Саудовской Аравии мы видели честные и зрелищные гонки», — приводит слова Алонсо GP Fans.

В Кубке конструкторов «Альпин» идет на четвертом месте, имея в активе 16 очков.