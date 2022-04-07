Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:24

У «Хааса» не осталось запасных деталей для шасси после ремонта машины Мика Шумахера

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что у команды не осталось запасных деталей после ремонта машины Мика Шумахера.

«Нашим механикам пришлось непросто. Прошлой ночью мы нарушили комендантский час, потому что хотели завершить работу к утру четверга. Зато теперь все довольны результатом, оно того стоило.
Всегда нужно привозить как можно больше запасных деталей, но проблема в том, что нельзя привезти больше, если нет ничего. Мы привезли все, что у нас было, но у нас не осталось запасных деталей для шасси. Пилотам придется действовать на трассе осторожнее, иначе нам вновь придется выставлять один болид на гонку», — приводит Autosport слова Штайнера.

Во время квалификации «Гран-при Саудовской Аравии» Мик Шумахер разбил свой болид, из-за чего не смог выйти на старт гонки на следующий день.

Следующий этап, «Гран-при Австралии» пройдет с 8 по 10 апреля.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/haas-has-no-spare-chassis-for-australia-after-schumacher-crash/9681267/
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
1
0
Читайте также
Худеем с эндокринологом. Главные правила для тех, кто хочет привести себя в форму
Крошечная зарплата, обет молчания и голы в плей-офф: как форвард ЦСКА Александр Попов в 41 год стал главным «дедом» КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гоночный директор «Формулы-1» запретил гонщикам носить пирсинг и металлические украшения на этапе в Австралии
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости