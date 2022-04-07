У «Хааса» не осталось запасных деталей для шасси после ремонта машины Мика Шумахера

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что у команды не осталось запасных деталей после ремонта машины Мика Шумахера.

«Нашим механикам пришлось непросто. Прошлой ночью мы нарушили комендантский час, потому что хотели завершить работу к утру четверга. Зато теперь все довольны результатом, оно того стоило.

Всегда нужно привозить как можно больше запасных деталей, но проблема в том, что нельзя привезти больше, если нет ничего. Мы привезли все, что у нас было, но у нас не осталось запасных деталей для шасси. Пилотам придется действовать на трассе осторожнее, иначе нам вновь придется выставлять один болид на гонку», — приводит Autosport слова Штайнера.

Во время квалификации «Гран-при Саудовской Аравии» Мик Шумахер разбил свой болид, из-за чего не смог выйти на старт гонки на следующий день.

Следующий этап, «Гран-при Австралии» пройдет с 8 по 10 апреля.