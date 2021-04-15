Леклер заявил, что не уйдет из «Феррари» до завоевания чемпионского титула
Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не собирается покидать команду, пока не выиграет чемпионский титул «Формулы-1».
«Я не собираюсь уходить из «Феррари», даже если мне предложат вдвое больше денег. Это особенная команда для меня. Конечно, деньги важны, но я верю в наш проект и хочу пройти свой путь вместе с «Феррари», как и мечтал в детстве. Я хочу выиграть чемпионат. Нет предложений, которые могли бы заставить меня передумать. Я счастлив в «Феррари» и хочу стать чемпионом с этой командой», — приводит GPBlog слова Леклера.
Леклер выступает за «Феррари» с 2019 года. В сезоне-2019 монегаск занял 4-е место в личном зачете «Формулы-1», в сезоне-2020 пилот стал 8-м.
Дополнительная информация:
https://www.gpblog.com/en/news/81898/leclars-will-not-leave-ferrari-even-for-twice-the-money.html
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