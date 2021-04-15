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«Формула-1» может провести гонку в Майами в 2022 году

14:49
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В Майами прошло заседание городской комиссии, на котором обсуждался план проведения этапа «Формулы-1» в городе, сообщает Motorsport Week.

Комиссия одобрила план проведения «Гран-при». Сообщается, что первая гонка в Майами может состояться в мае 2022 года. Трассу планируется расположить рядом со стадионом команды НФЛ «Майами Долфинс».

В сезоне-2021 «Формулы-1» присутствует одна гонка на территории США, она должна состояться в Остине 24 октября. Руководство «Королевских гонок» планирует проводить два этапа за сезон в Штатах.

Дополнительная информация:

https://www.motorsportweek.com/2021/04/15/miami-gp-in-2022-a-step-closer-as-resolution-passes/

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