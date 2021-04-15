Стало известно, зачем Квят приехал на этап «Формулы-1» в Имолу
Стала известна причина, по которой российский гонщик Даниил Квят приехал на этап «Формулы-1» в Имоле, который пройдет в ближайшие выходные.
По информации журналиста Джонатана Ноубла, россиянин приехал, чтобы пройти процедуру подгонки сидения для команды «Альпин», в которой он является резервным пилотом. Сообщается, что эта процедура проходит с целью того, чтобы Квят смог заменить одного из боевых гонщиков команды на случай, если кто-то из них не сможет выступать в будущем из-за травмы или положительного теста на коронавирус.
Отмечается, что оба пилота «Альпин» — Эстебан Окон и Фернандо Алонсо — здоровы и смогут участвовать в гонке в эти выходные. Квят покинет Имолу до конца недели.
Kvyat was at Imola for an Alpine seat-fitting (it's been his first opportunity to do it because of travel restrictions) in case he is ever needed in the future. But he won't be staying for the weekend.— Jon Noble (@NobleF1) April 15, 2021
«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 16 по 18 апреля.
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