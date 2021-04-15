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Стало известно, зачем Квят приехал на этап «Формулы-1» в Имолу

15:59
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Стала известна причина, по которой российский гонщик Даниил Квят приехал на этап «Формулы-1» в Имоле, который пройдет в ближайшие выходные.

По информации журналиста Джонатана Ноубла, россиянин приехал, чтобы пройти процедуру подгонки сидения для команды «Альпин», в которой он является резервным пилотом. Сообщается, что эта процедура проходит с целью того, чтобы Квят смог заменить одного из боевых гонщиков команды на случай, если кто-то из них не сможет выступать в будущем из-за травмы или положительного теста на коронавирус.

Отмечается, что оба пилота «Альпин» — Эстебан Окон и Фернандо Алонсо — здоровы и смогут участвовать в гонке в эти выходные. Квят покинет Имолу до конца недели.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 16 по 18 апреля.

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