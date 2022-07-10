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Сегодня, 08:58

Леклер: «В гонке мы с Сайнсом не можем позволить себе бороться друг с другом, как в спринте»

Леклер считает, что ему и Сайнсу не нужно бороться между собой на «Гран-при Австрии»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что ему и его партнеру по команде Карлосу Сайнсу не стоит увлекаться борьбой между собой на «Гран-при Австрии».

По итогам вчерашнего спринта Леклер занял второе место, а Сайнс стал третьим. Спринт-гонку выиграл Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

«Гонка будет длинной, работа с шинами будет очень важна. Думаю, мы с Карлосом не можем позволить себе того, что было в спринте. Нужны ли определенные границы в борьбе между напарниками? Не знаю, решать не нам, этим должен заниматься Маттиа (Бинотто, руководитель «Феррари» — прим. «СЭ»)», — приводит Autosport слова Леклера.

Гонка в рамках «Гран-при Австрии» пройдет сегодня, 10 июля и начнется в 16.00 (мск).

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/leclerc-ferrari-cant-afford-repeat-of-sainz-intra-team-f1-battle/10335698/
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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