Россиянин Смоляр занял восьмое место во второй гонке «Формулы-3» в Австрии

Российский гонщик Александр Смоляр («МП Моторспорт») занял восьмое место во второй гонке «Формулы-3» в рамках «Гран-при Австрии».

Россиянин проиграл 9,8 секунды победителю гонки, французу Исаку Хаджару («Хайтек»). Второе место занял еще один представитель Франции Виктор Мартан («АРТ», отставание +3,2 секунды), на третьей строчке — британец Оливер Берман («Према», +4,8).

Смоляр стартовал с 16-го места и отыграл 8 позиций. Вчера, 9 июля он финишировал на 9-й строчке в первой гонке этапа в Австрии.

Смоляр занимает 9-е место в личном зачете «Формулы-3» после 5 этапов с 34 очками. Лидером таблицы является Виктор Мартан (98), на втором месте идет Исак Хаджар (97), на третьей строчке — Артур Леклер (91), младший брат гонщика команды «Формулы-1» «Феррари» Шарля Леклера.

Следующий этап «Формулы-3» пройдет с 29 по 31 июля в Венгрии.