Семь гонщиков избежали наказания за радиопереговоры во время 2-го прогревочного круга

Все семь гонщиков избежали наказания за радиопереговоры во время 2-го прогревочного круга, сообщает ФИА.

Серхио Переса («Ред Булл»), Джорджа Расселла («Мерседес»), Себастьяна Феттеля, Ланса Стролла (оба — «Астон Мартин»), Мика Шумахера («Хаас»), Даниэля Риккардо («Макларен») и Эстебана Окона («Альпин») подозревали в переговорах во время второго прогревочного круга.

По правилам — на прогревочном круге запрещен обмен информацией со стороны команд. Но было доказано, что сообщения были допустимыми.