Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

9 июля, 23:54

Семь гонщиков избежали наказания за радиопереговоры во время 2-го прогревочного круга

Читать «СЭ» в

Все семь гонщиков избежали наказания за радиопереговоры во время 2-го прогревочного круга, сообщает ФИА.

Серхио Переса («Ред Булл»), Джорджа Расселла («Мерседес»), Себастьяна Феттеля, Ланса Стролла (оба — «Астон Мартин»), Мика Шумахера («Хаас»), Даниэля Риккардо («Макларен») и Эстебана Окона («Альпин») подозревали в переговорах во время второго прогревочного круга.

По правилам — на прогревочном круге запрещен обмен информацией со стороны команд. Но было доказано, что сообщения были допустимыми.

Источник: https://www.fia.com/documents/championships/fia-formula-one-world-championship-14/season/season-2022-2005
Формула-1
Даниэль Риккардо
Джордж Расселл
Лэнс Стролл
Мик Шумахер
Себастьян Феттель
Серхио Перес
Эстебан Окон
0
Читайте также
Как начать заниматься йогой дома с нуля
«Спартак» абаскалился. В борьбе за Суперкубок «Зенит» снова нанес красно-белым крупное оскорбление
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон раскритиковал поведение болельщиков во время квалификации «Гран-при Австрии»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости