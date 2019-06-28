Леклер показал лучшее время во второй практике "Гран-при Австрии", Квят – 15-й

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов "Гран-при Австрии" – 1.05,086.

Вторую строчку занял пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, уступивший 0,331 секунды. Замкнул тройку Пьер Гасли из "Ред Булла"​ с отставанием в 0,401 секунды от лидера. Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" расположился на четвертом месте (+0,443 секунды).

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат, уступив 21-летнему Леклеру 1,062 секунды.

Третья практика пройдет в субботу, 29 июня. Квалификация "Гран-при Австрии" состоится в этот же день. Начало – в 16.00 по московскому времени.