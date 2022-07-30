Латифи показал лучшее время по итогам третьей практики «Гран-при Венгрии»

Пилот «Уильямса» Николас Латифи стал лучшим в третьей практике «Гран-при Венгрии».

Второе время у Шарля Леклера из «Феррари». Замкнул тройку напарник Латифи Алекс Албон.

Макс ферстаппен показал четвертое время.

Сессия прерывалась красными флагами из-за аварии Себастьяна Феттеля. Он потерял управление в десятом повороте и врезался в барьеры.

Отметим, что третья практика прошла под сильным дождем и гонщики показывали результаты на дождевых и промежуточных шинах.

Сегодня, 30 июля, в 17:00 состоится квалификация «Гран-при Венгрии».