Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:48

Серхио Перес не смог выйти в третий сегмент квалификации «Гран-при Венгрии»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Гонщик Серхио Перес («Ред Булл») не смог выйти в третий сегмент квалификации «Гран-при Венгрии».

Мексиканец занял 11-е место во втором сегменте, уступив ставшему 10-м Валттери Боттасу («Альфа Ромео») 0,071 секунды. Перес занимает третье место в личном зачете «Формулы-1», на его счету 163 очка.

Вместе с Пересом из второго сегмента не смогли выйти Гуаньюй Чжоу (12-е место, «Альфа Ромео»), Кевин Магнуссен (13-е место, «Хаас»), Лэнс Стролл (14-е место, «Астон Мартин») и Мик Шумахер (15-е место, «Хаас»).

В первом сегменте вылетели Юки Цунода (16-е место, «Альфа Таури»), Александр Албон (17-е место, «Уильямс»), Себастьян Феттель (18-е место, «Астон Мартин»), Пьер Гасли (19-е место, «Альфа Таури») и Николас Латифи (20-е место, «Уильямс»).

Борьбу за поул-позицию продолжают Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер, Карлос Сайнс (оба — «Феррари»), Фернандо Алонсо, Эстебан Окон (оба — «Альпин»), Льюис Хэмилтон, Джордж Рассел (оба — «Мерседес»), Ландо Норрис, Даниэл Риккьярдо (оба — «Макларен») и Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

Гонка в рамках «Гран-при Венгрии» состоится завтра, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
0
Читайте также
«Мы считали поляков друзьями, а они оказались предателями, с гнильцой»: Романцев — о «Спартаке», судейских скандалах и Дзюбе
Футболист, в которого влюблен Галицкий. Кто такой Эдуард Сперцян, его упустила сборная России, а он стал лидером гонки бомбардиров РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Латифи показал лучшее время по итогам третьей практики «Гран-при Венгрии»

Расселл выиграл квалификацию на «Гран-при Венгрии», Ферстаппен стал 10-м из-за проблем с двигателем
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости