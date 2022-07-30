Серхио Перес не смог выйти в третий сегмент квалификации «Гран-при Венгрии»

Гонщик Серхио Перес («Ред Булл») не смог выйти в третий сегмент квалификации «Гран-при Венгрии».

Мексиканец занял 11-е место во втором сегменте, уступив ставшему 10-м Валттери Боттасу («Альфа Ромео») 0,071 секунды. Перес занимает третье место в личном зачете «Формулы-1», на его счету 163 очка.

Вместе с Пересом из второго сегмента не смогли выйти Гуаньюй Чжоу (12-е место, «Альфа Ромео»), Кевин Магнуссен (13-е место, «Хаас»), Лэнс Стролл (14-е место, «Астон Мартин») и Мик Шумахер (15-е место, «Хаас»).

В первом сегменте вылетели Юки Цунода (16-е место, «Альфа Таури»), Александр Албон (17-е место, «Уильямс»), Себастьян Феттель (18-е место, «Астон Мартин»), Пьер Гасли (19-е место, «Альфа Таури») и Николас Латифи (20-е место, «Уильямс»).

Борьбу за поул-позицию продолжают Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер, Карлос Сайнс (оба — «Феррари»), Фернандо Алонсо, Эстебан Окон (оба — «Альпин»), Льюис Хэмилтон, Джордж Рассел (оба — «Мерседес»), Ландо Норрис, Даниэл Риккьярдо (оба — «Макларен») и Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

Гонка в рамках «Гран-при Венгрии» состоится завтра, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).