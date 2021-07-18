Леклер не ожидал, что он будет бороться за победу на «Гран-при Великобритании»

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал своем выступление на «Гран-при Великобритании». Он занял второе место.

«Мне сложно наслаждаться сейчас, — сказал Леклер в интервью после гонки. — Я отдал всего себя, но на последних кругах это было недостаточно. Очень рад видеть болельщиков на трибунах. Да, мы не думали, что будем настолько конкурентными, что будем выглядеть настолько хорошо и претендовать на победу. Мы продолжаем работать. У нас остается очень много работы. Если будем работать в том же темпе, то рано или поздно добьемся результата».

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который обогнал Леклера за два круга до финиша.