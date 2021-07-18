Виталий Петров назвал заслуженным штраф Хэмилтона за аварию с Ферстаппеном

Экс-пилот «Формулы-1», гонщик программы SMP Racing Виталий Петров в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от «Гран-при Великобритании». Победу в гонке одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, несмотря на штраф за столкновение с Максом Ферстаппеном.

«Аварию Ферстаппена стоит сравнить с эпизодом между Леклером и Хэмилтоном на том же участке, — сказал Петров «СЭ». — Он показывает — если бы Льюис на первом круге остался внутри, наверное, не было бы никакой аварии, Ферстаппен бы спокойно проехал. А в данной ситуации Хэмилтона стащило в центр поворота от апекса и получилось столкновение, за что он и получил штраф. Справедлив ли штраф в 10 секунд за такой эпизод? Есть правила, он прописаны регламентом. Мы же не ставим в футболе пенальти с 15 или 5 метров. Хэмилтону повезло, что он выиграл гонку. Наверное, ему еще и штрафных баллов дадут, а если их по сезону наберется много, ему грозит пропуск этапа».

Также первый российский пилот «Формулы-1» оценил выступление Никиты Мазепина в прошедшей гонке. Россиянин обошел своего партнера по команде «Хаас» Мика Шумахера и пересек финишную черту на 17-й позиции.

«Главное — опыт. Они с Миком Шумахером оба новички. Если все делать правильно, опыт сильно поможет Никите в будущем. Я бы не стал оценивать, кто из них двоих впереди в этом сезоне. Самое важное — набираться опыта», — добавил Петров.

Мазепин финишировал впереди напарника второй раз в нынешнем сезоне.