Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на «Гран-при Великобритании».

«Мне было очень тяжело физически — эта погода, эта жара, — сказал британец в интервью после гонки. — Мы получили то, чего заслуживаем. Это была отличная работа. Я отдал всего себя. Сделал все зависящее от меня, чтобы отыграть отставание.

Макс (Ферстаппен — Прим. «СЭ») — очень агрессивный пилот, он не оставил мне места. Несмотря на то, согласен я со штрафом или нет, я доволен тем, как закончилась гонка».

Хэмилтон получил 10-секундный штраф за столкновение с Максом Ферстаппеном на первом круге, в результате которого пилот «Ред Булла» вылетел с трассы.