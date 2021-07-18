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Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен — очень агрессивный пилот, он не оставил мне места»

19:45
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на «Гран-при Великобритании».

«Мне было очень тяжело физически — эта погода, эта жара, — сказал британец в интервью после гонки. — Мы получили то, чего заслуживаем. Это была отличная работа. Я отдал всего себя. Сделал все зависящее от меня, чтобы отыграть отставание.

Макс (Ферстаппен — Прим. «СЭ») — очень агрессивный пилот, он не оставил мне места. Несмотря на то, согласен я со штрафом или нет, я доволен тем, как закончилась гонка».

Хэмилтон получил 10-секундный штраф за столкновение с Максом Ферстаппеном на первом круге, в результате которого пилот «Ред Булла» вылетел с трассы.

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Евгений Петров все материалы автора

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