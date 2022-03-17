Леклер назвал лидеров сезона-2022 «Формулы-1»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о лидерах предстоящего сезона «Формулы-1».

«Только первая гонка скажет нам, оказался ли наш подход лучшим, но я чувствую себя уверенно, поскольку считаю, что мы узнали о работе своего болида больше, чем другие команды узнали о своих машинах. Потому что на тестах они постоянно меняли конфигурации болидов.

С другой стороны, очевидно, что «Ред Булл» удалось сделать большой шаг вперед в последний день тестов благодаря последним обновлениям. Еще был весьма удивлен, когда в начале тестов в Бахрейне «Мерседес» показал новый концепт болида, который сильно отличается от других команд.

Кого я считаю фаворитом? Из того, что мы видели — «Ред Булл». Хотя я думаю, что «Мерседес» пока тоже не продемонстрировал весь свой потенциал. Когда им удалось собрать все нужные компоненты воедино, они проехали несколько очень хороших кругов. Но будем честны, пока они даже близко не подобрались к своему потенциалу. Так что я жду от «Мерседеса» намного большего. Думаю, в этом году лидерами останутся «Ред Булл» и «Мерседес», — приводит слова Леклера The Race.

Первый этап сезона-2022 «Гран-при Бахрейна» пройдет с 18 по 20 марта.