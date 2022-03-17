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Сегодня, 17:08

Серхио Перес рассказал о главной мечте в карьере

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о мечте стать чемпионом «Формулы-1».

«Иногда я думал: «Что я тут делаю?» Я приехал один и не знал, когда вернусь обратно. Я звонил маме и рассказывал, что мне трудно, и она отвечала: приезжай домой. Но я всегда верил в себя. Я говорил, что не вернусь, пока не стану чемпионом мира», — приводит слова Переса The Independent.

Перес в 15 лет переехал в Европу, чтобы развивать карьеру в гонках. В 17 лет он начал выступать в британской «Формуле-3». В 2011 году он дебютировал в «Формуле-1».

Первый этап сезона-2022 «Гран-при Бахрейна» пройдет с 18 по 20 марта.

Источник: https://www.independent.co.uk/f1/sergio-perez-interview-red-bull-2022-b2034249.html
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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