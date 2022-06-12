Леклер: «Надеюсь, в гонке в Баку мы избежим проблем и я смогу сохранить первое место»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил надежду на то, что он сможет выиграть «Гран-при Азербайджана».

«На предыдущих двух этапах нам не удавалось добиться желаемого результата, но у нас был хороший темп. Сейчас мы просто нацелены на то, чтобы не совершать ошибок. Надеюсь, в гонке мы избежим проблем и я смогу сохранить первое место.

На трассе в Баку важна работа с резиной, нужно удерживать темп, но в то же время пытаться проехать на каждом из комплектов шин как можно дольше. Думаю, у нас будет высокий темп на этом этапе. Я сделаю, все, что в моих силах. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Вчера, 11 июня Леклер занял первое место в квалификации. Гонка в Баку пройдет сегодня, 12 июня, начало — в 14.00 (мск).