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Сегодня, 15:24

Сайнс и Леклер не смогли финишировать на «Гран-при Азербайджана» из-за механических проблем

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс не смогли финишировать на «Гран-при Азербайджана» из-за механических проблем.

Сайнс сошел из-за проблем с гидравликой на 9-м круге. Машина Леклера начала дымиться на 20-м круге, пресс-служба «Феррари» сообщила, что в болиде монегаска возникли неполадки с двигателем.

Также по ходу гонки сошли Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») и Кевин Магнуссен («Хаас»). Оба пилота не доехали до финиша из-за проблем с двигателями.

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