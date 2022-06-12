Сайнс и Леклер не смогли финишировать на «Гран-при Азербайджана» из-за механических проблем

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс не смогли финишировать на «Гран-при Азербайджана» из-за механических проблем.

Сайнс сошел из-за проблем с гидравликой на 9-м круге. Машина Леклера начала дымиться на 20-м круге, пресс-служба «Феррари» сообщила, что в болиде монегаска возникли неполадки с двигателем.

Также по ходу гонки сошли Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») и Кевин Магнуссен («Хаас»). Оба пилота не доехали до финиша из-за проблем с двигателями.