Фернандо Алонсо побил рекорд Михаэля Шумахера по самой длительной карьере в «Формуле-1»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо побил рекорд Михаэля Шумахера по самой длительной карьере в «Формуле-1», сообщает пресс-служба гоночной серии.

40-летний испанец дебютировал в «Королевских гонках» 21 год, 3 месяца и 8 дней назад на «Гран-при Австралии» в 2001 году. Гонщик побил рекорд Шумахера, длительность карьеры которого в «Формуле-1» составила 21 год и 3 месяца.

Сегодня, 12 июня состоится гонка в рамках «Гран-при Азербайджана». Начало — в 14.00 (мск).

Алонсо стартует с 10-й позиции.