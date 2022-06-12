Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 12:25

Фернандо Алонсо побил рекорд Михаэля Шумахера по самой длительной карьере в «Формуле-1»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо побил рекорд Михаэля Шумахера по самой длительной карьере в «Формуле-1», сообщает пресс-служба гоночной серии.

40-летний испанец дебютировал в «Королевских гонках» 21 год, 3 месяца и 8 дней назад на «Гран-при Австралии» в 2001 году. Гонщик побил рекорд Шумахера, длительность карьеры которого в «Формуле-1» составила 21 год и 3 месяца.

Сегодня, 12 июня состоится гонка в рамках «Гран-при Азербайджана». Начало — в 14.00 (мск).

Алонсо стартует с 10-й позиции.

Формула-1
Альпин
Михаэль Шумахер
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Топ-10 мест, где можно пожарить шашлыки в Москве
45 секунд, 2 удара и выход в финал к Дацику. Дмитрий Кудряшов эффектно нокаутировал Вагаба Вагабова своей кувалдой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Азербайджана»

Леклер: «Надеюсь, в гонке в Баку мы избежим проблем и я смогу сохранить первое место»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости